Взвешивание в Лас-Вегасе: Тайсон Фьюри почти на 18 кг тяжелее Деонтея Уайлдера

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания основных участников завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии чемпион WBC в тяжелом весе в третий раз выйдет в ринг против экс-чемпиона мира .

Претендент потянул на 107,9 кг, тогда как Фьюри оказался значительно тяжелее – 125,6 кг. Фьюри показал самый большой вес в своей карьере.

Бой Фьюри – Уайлдер состоится завтра ночью в Лас-Вегасе.

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