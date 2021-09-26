Взвешивание в Лас-Вегасе: Тайсон Фьюри почти на 18 кг тяжелее Деонтея Уайлдера

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В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания основных участников завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри в третий раз выйдет в ринг против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.

Претендент потянул на 107,9 кг, тогда как Фьюри оказался значительно тяжелее – 125,6 кг. Фьюри показал самый большой вес в своей карьере. 

Бой Фьюри – Уайлдер состоится завтра ночью в Лас-Вегасе.

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