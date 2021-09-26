Взвешивание в Лас-Вегасе: Тайсон Фьюри почти на 18 кг тяжелее Деонтея Уайлдера

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания основных участников завтрашнего боксерского шоу.
В главном событии чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри в третий раз выйдет в ринг против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.
Претендент потянул на 107,9 кг, тогда как Фьюри оказался значительно тяжелее – 125,6 кг. Фьюри показал самый большой вес в своей карьере.
Бой Фьюри – Уайлдер состоится завтра ночью в Лас-Вегасе.
Tyson Fury and Deontay Wilder back at it AGAIN! 🗣@BronzeBomber @Tyson_Fury | TOMORROW | Buy #FuryWilder3 PPV: https://t.co/Oz3QzMA9pP pic.twitter.com/kXO7EPM1ml— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) October 8, 2021
Денис Лебедев: «Практически уверен в победе Фьюри в бою с Уайлдером»
Григорий Дрозд о бое Фьюри – Уайлдер: «Деонтей с любой руки может хлестануть, и это будет последний удар в поединке»