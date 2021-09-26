Победитель боя Фьюри – Уайлдер сможет провести поединок с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира

Победитель в реванше между чемпионом WBC в тяжелом весе и экс-чемпионом мира может провести незамедлительный бой против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе .

«WBC постановил, что у победителя боя Фьюри – Уайлдер будет 30 дней, чтобы заключить контракт на поединок с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

Если стороны не смогут прийти к соглашению за отведенное время, победитель будет драться с временным чемпионом WBC в тяжелом весе», – говорится в сообщении организации.

Титул временного чемпиона WBС удерживает Диллиан Уайт. Бой Фьюри – Уайлдер состоится в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе.

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