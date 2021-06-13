Olimpbet стал партнером промоушена кулачных боев Top Dog

Букмекерская контора подписала с Top Dog долгосрочный спонсорский контракт. Olimpbet учредит специальные бонусы за самые яркие бои и откроет линию на все поединки.

Top Dog Fighting Championship – лига кулачных боев, образованная в 2019 году. Молодой промоушен успел провести восемь турниров и собрать мощную фанатскую базу. Видео боев транслируются на канале Top Dog в YouTube и видеосервисе Wink.

«В новом году мы решили немного отойти от классического и привычного нам консервативного маркетинга с упором на традиционный спорт. Надо обращать внимание на то, что сегодня интересно аудитории. Настоящие зрелищные кулачные бои – вот, что в тренде. Приятно, что перебрав несколько спонсоров, один из топовых промоушенов остановился на самом надежном партнере», – прокомментировал подписание договора директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

«С этого сезона Top Dog обрел нового надежного партнера в лице Olimpbet. Мы убеждены, что вместе выведем лигу на новый уровень. Турниры чаще, бои зрелищнее, коэффициенты лучше, бонусов больше, гонорары жирнее! Только Top Dog!» – заявил Данил «Регбист» Алеев.

Ближайший турнир Top Dog пройдет 25 июня. Прямую трансляцию всех поединков смотрите на Wink, а затем видео отдельные боев выйдут на YouTube-канале промоушена.