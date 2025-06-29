Ройвал и Ван нанесли 779 ударов в бою на UFC 317. Успешных – 419. Это третий показатель в истории промоушена

Брэндон Ройвал перебил Джошуа Вана на UFC 317, но все равно проиграл.

Брэндон Ройвал провел 468 ударов, из которых 215 оказались успешными. У Вана прошли 204 из 311 ударов.

У Ройвала преимущество в ударах по голове и на дистанции: 179-138 и 205-181 соответственно.

Ван лучше в успешных атаках по корпусу и ногам: 37-22 и 29-14.

По количеству успешных ударов этот бой стал третьим в истории UFC и первым в истории наилегчайшего веса.

Напомним, Ван победил Ройвала единогласным решением судей (28-29 дважды, 27-30).

UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа задушил Кару-Франса, Дариуш победил Мойкано