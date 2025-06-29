Ройвал и Ван нанесли 779 ударов в бою на UFC 317. Успешных – 419. Это третий показатель в истории промоушена
Брэндон Ройвал перебил Джошуа Вана на UFC 317, но все равно проиграл.
Брэндон Ройвал провел 468 ударов, из которых 215 оказались успешными. У Вана прошли 204 из 311 ударов.
У Ройвала преимущество в ударах по голове и на дистанции: 179-138 и 205-181 соответственно.
Ван лучше в успешных атаках по корпусу и ногам: 37-22 и 29-14.
По количеству успешных ударов этот бой стал третьим в истории UFC и первым в истории наилегчайшего веса.
Напомним, Ван победил Ройвала единогласным решением судей (28-29 дважды, 27-30).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC Stats
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