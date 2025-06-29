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Сехудо – о поединке Вана и Ройвала: «Бой года. Джошуа выглядит как лучший боец наилегчайшего веса UFC»

Генри Сехудо впечатлен выступлением Джошуа Вана в поединке с Брэндоном Ройвалом.

«Ройвал против Вана – бой года. Джошуа выглядит как лучший боец наилегчайшего веса UFC», – написал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Джошуа Ван победил Брэндона Ройвала единогласным решением судей в поединке на UFC 317.

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Топурия идет за новым поясом UFC. И еще одним нокаутом

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
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