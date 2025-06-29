Сехудо – о поединке Вана и Ройвала: «Бой года. Джошуа выглядит как лучший боец наилегчайшего веса UFC»
Генри Сехудо впечатлен выступлением Джошуа Вана в поединке с Брэндоном Ройвалом.
«Ройвал против Вана – бой года. Джошуа выглядит как лучший боец наилегчайшего веса UFC», – написал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Джошуа Ван победил Брэндона Ройвала единогласным решением судей в поединке на UFC 317.
UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом, Дариуш победил Мойкано
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости