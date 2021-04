В Атланте состоялось боксерское шоу.

В главном событии ютубер Джейк Пол победил экс-чемпиона и ONE в полусреднем весе Бена Аскрена.

Блогер нокаутировал Аскрена в первом раунде.

