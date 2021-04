Боец ММА из Северной Осетии потерял палец на левой руке во время боя на CFFC 94

Сегодня в Филадельфии состоялся турнир CFFC 94.

В со-главном событии турнира средневес Хетаг Плиев из Северной Осетии дрался против Дэвина Гудела.

Во время перерыва между вторым и третьим раундом у Плиева обнаружилась пропажа безымянного пальца на левой руке.

Вероятно, боец лишился пальца после удара ногой Гудела во втором раунде. Поединок был остановлен, а Гуделу присудили победу техническим нокаутом.

Плиева доставили в больницу, где пришили палец.

I know its April Fools but this actually happened, Khetag Pliev deadass lost his finger sometime during the 1st round and this dude STILL went out & fought another round!! apparently the finger is still “missing” in the Philadelphia Arena 😳😳 #CFFC94 pic.twitter.com/IAXOpuze6r