Имам Хатаев: «Не выйду против чеченского брата Бетербиева. А вот против Бивола – с удовольствием»

Имам Хатаев признался, что никогда не согласится на бой с Артуром Бетербиевым.

«Ни за какие пояса и деньги я не выйду в ринг против Артура Бетербиева . Он мой чеченский брат, и для нас это унизительно. А вот с Дмитрием Биволом – с удовольствием.

Хотя я его тоже уважаю – и как боксера, и как человека», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по боксу Имам Хатаев .

2 июля Международное агентство по допинг‑тестированию (ITA) объявило , что Хатаев показал положительный результат на наличие запрещенного кломифена и его метаболитов. Его дисквалифицировали на два года.

Промоутерская компания Хатаева: «Имам убежден, что является чистым спортсменом. С апреля он сдал четыре отрицательных теста»

Бивол и Бетербиев могут закрыть трилогию в России. Серьезно?