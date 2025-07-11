Имам Хатаев: «Не выйду против чеченского брата Бетербиева. А вот против Бивола – с удовольствием»
Имам Хатаев признался, что никогда не согласится на бой с Артуром Бетербиевым.
«Ни за какие пояса и деньги я не выйду в ринг против Артура Бетербиева. Он мой чеченский брат, и для нас это унизительно. А вот с Дмитрием Биволом – с удовольствием.
Хотя я его тоже уважаю – и как боксера, и как человека», – сказал бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по боксу Имам Хатаев.
2 июля Международное агентство по допинг‑тестированию (ITA) объявило, что Хатаев показал положительный результат на наличие запрещенного кломифена и его метаболитов. Его дисквалифицировали на два года.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
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