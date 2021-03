Взвешивание в Гибралтаре: Диллиан Уайт на 8 кг тяжелее Александра Поветкина

В Гибралтаре состоялась официальная процедура взвешивания завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии временный чемпион WBC в тяжелом весе проведет реванш против .

Вес Уайта составил 112 кг, Поветкин оказался легче – 104 кг.

– Уайт состоится завтра ночью в Гибралтаре. В первом бою в августе прошлого года Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде.

The first fight ended in 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗔𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥 fashion. 🔥



What does tomorrow’s rematch have in store? #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/uuyC2QM3cd