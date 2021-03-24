Взвешивание в Гибралтаре: Диллиан Уайт на 8 кг тяжелее Александра Поветкина

Теги Александр Поветкин тяжелый вес Диллиан Уайт бокс Бой Поветкин – Уайт Бокс/MMA/UFC

В Гибралтаре состоялась официальная процедура взвешивания завтрашнего боксерского шоу.

В главном событии временный чемпион WBC в тяжелом весе Александр Поветкин проведет реванш против Диллиана Уайта.

Вес Уайта составил 112 кг, Поветкин оказался легче – 104 кг.

Бой Поветкин – Уайт состоится завтра ночью в Гибралтаре. В первом бою в августе прошлого года Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде. 

Реванш Поветкин – Уайт. Онлайн боя года для российского бокса

Поветкин считает главной победой золото Олимпиады. В 2004-м он переехал всех, хотя на прошлых Играх радовался просто увиденному кенгуру

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