Оскар Вальдес нокаутировал Мигеля Берчельта и стал чемпионом WBC в первом легком весе

В Лас-Вегасе состоялось боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBC в первом легком весе уступил свой титул экс-чемпиону мира в полулегком весе .

Вальдес нокаутиваровал соперника в десятом раунде.

.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!



An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! 🇲🇽👑#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm