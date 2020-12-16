Головкин против Шеремета, Ахмедов проиграл Гонгоре и другие бои в Голливуде

В ночь на субботу в Голливуде, штат Флорида, США на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino состоится боксерское шоу от промоутерской компании Matchroom Boxing.

В главном событии чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин проведет бой против Камила Шереметы.

Другие бои:

Карлос Гонгора (19-0) нокаутировал Али Ахмедова (16-1) в двенадцатом раунде.

Джон Ридер (28-5) – Майк Гай (12-5-1)

Геннадий Головкин – Камил Шеремета. Онлайн возвращения GGG

Головкин подерется с безударным ноунеймом: бой с Шереметой не даст ему ничего, только закрепит статус мешкобоя