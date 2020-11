Дуэль взглядов Майк Тайсон – Рой Джонс

В Лос-Анджелесе состоялась официальная процедура взвешивания поединка между экс-чемпионом мира в тяжелом весе и бывшим чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом.

По ее окончании боксеры провели дуэль взглядов.

For the first time in 15 years, Iron Mike weighs in and looks into the soul of his opponent 🥶



Mike Tyson faces off with Roy Jones Jr ahead of tomorrow night’s fight 🙌#TysonJones | Saturday, 1am | BT Sport Box Office pic.twitter.com/gmkOqVP1Sl