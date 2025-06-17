Александр Усик: «Бокс – это «Роллс Ройс», а кулачные бои – что-то типа «Фиата»

Александр Усик сказал, как относится к боям на голых кулаках.

«Есть ли шансы, что я подерусь на голых кулаках? Нет, это невозможно, мой вид спорта – бокс. Бокс – это «Роллс Ройс», а кулачные бои – что-то типа «Фиата», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик .

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе-2023 и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. 19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдет реванш.

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