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Шон О’Мэлли: «Когда увидел волосы и тату Гарбрандта, подумал: «Вот черт, люди так же видят и меня». Это позор»

Бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли планирует сменить образ.

«Когда я увидел, как у Коди Гарбрандта заплетены волосы и его татуировки на лице, я подумал: «Вот черт, люди так же видят и меня». Мне было стыдно. Я подумал, что мне срочно нужен новый образ.

У меня открылись глаза. Вот как люди видят меня. Это позор», – сказал боец UFC Шон О’Мэлли.

О’Мэлли проиграл Мерабу Двалишвили удушающим приемом в третьем раунде. Поединок возглавил турнир UFC 316.

Шон О’Мэлли: «Перед боем посмотрел фильм об Усаме бен Ладене, почувствовал себя настоящим американцем»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
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