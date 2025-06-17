Шон О’Мэлли: «Когда увидел волосы и тату Гарбрандта, подумал: «Вот черт, люди так же видят и меня». Это позор»

Бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли планирует сменить образ.

«Когда я увидел, как у Коди Гарбрандта заплетены волосы и его татуировки на лице, я подумал: «Вот черт, люди так же видят и меня». Мне было стыдно. Я подумал, что мне срочно нужен новый образ.

У меня открылись глаза. Вот как люди видят меня. Это позор», – сказал боец UFC Шон О’Мэлли .

О’Мэлли проиграл Мерабу Двалишвили удушающим приемом в третьем раунде. Поединок возглавил турнир UFC 316.

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