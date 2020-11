В Лас-Вегасе состоялся вечер профессионального бокса.

В главном событии чемпион WBO в полусреднем весе нокаутировал экс-чемпиона мира в полусреднем весе .

Кроуфорд нокаутировал Брука в четвертом раунде.

👑 LEFT NO DOUBT 👑@terencecrawford stuns Kell Brook with a big right hand and wastes no time closing the show in Round 4. Goodness ... #CrawfordBrook pic.twitter.com/pvD56GdSdL