В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC on ESPN 17.

В главном событии полутяжеловес задушил в третьем раунде.

Тейшера стал официальным претендентом на титул UFC в полутяжелом весе, которым владеет Ян Блахович.

AGE IS JUST A NUMBER!



🇧🇷 @GloverTeixeira gets the finish in RD 3️⃣. #UFCVegas13 pic.twitter.com/gyFuea8T4N