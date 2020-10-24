Дерек Чисора: «Не думаю, что Усик покорит тяжелый вес. Тут нужно драться, а не боксировать»

Тяжеловес Дерек Чисора прокомментировал поражение в поединке против .

«Я думал, что выиграл бой. По ходу боя я увеличивал темп, я отдал ему пару раундов, но судьи увидели это иначе.

Я разочарован. Я задавал темп боя. Да, он пару раз поймал меня хорошими ударами, но они не были болезненными для меня.

Я не думаю, что Усик сможет покорить тяжелый вес. Тут нужно драться, а не боксировать», – рассказал Чисора.

Александр Усик – Джошуа: «Энтони, я иду за тобой»

Александр Усик победил Дерека Чисору. В следующем бою он будет драться за титул