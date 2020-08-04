Александр Усик – Джошуа: «Энтони, я иду за тобой»

Тяжеловес Александр Усик обратился к чемпиону WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе .

«Энтони, как ты? Я иду за тобой», – сказал Усик.

Усик стал официальным претендентом на титул WBO в тяжелом весе и должен следующий бой провести против победителя боя Энтони Джошуа – Кубрат Пулев, который состоится 12 декабря в Лондоне.

Александр Усик: «Хочу стать абсолютным чемпионом мира»

Александр Усик победил Дерека Чисору. В следующем бою он будет драться за титул