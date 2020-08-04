Александр Усик – Джошуа: «Энтони, я иду за тобой»

Тяжеловес Александр Усик обратился к чемпиону WBA, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа.
«Энтони, как ты? Я иду за тобой», – сказал Усик.
Усик стал официальным претендентом на титул WBO в тяжелом весе и должен следующий бой провести против победителя боя Энтони Джошуа – Кубрат Пулев, который состоится 12 декабря в Лондоне.
🗣️ @usykaa has a message for @anthonyfjoshua 👋 pic.twitter.com/SGYTZHMJtC— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 1, 2020
Александр Усик: «Хочу стать абсолютным чемпионом мира»
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