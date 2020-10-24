Александр Усик: «Хочу стать абсолютным чемпионом мира»

Тяжеловес Александр Усик прокомментировал победу в поединке против Дерека Чисоры.

«Чисора – жесткий соперник, дал мне хороший бой. Я ожидал такой бой. Ожидали даже более сложный. Какую оценку бы я себе поставил за этот поединок? Тройку.

Насколько я успешен буду в тяжелом весе пусть решают эксперты.

Конечно, я хочу стать чемпионом мира в тяжелом весе. Не просто чемпионом мира, а абсолютным чемпионом мира.

Сейчас я хочу просто вернуться домой и максимально много времени провести с семьей», – заявил Усик.

Усик в Лондоне победил Чисору единогласным решением судей.

Александр Усик победил Дерека Чисору. В следующем бою он будет драться за титул