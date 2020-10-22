Хабиб проигрывал Гейджи после первого раунда

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Хабиб - Гейджи UFC 254 Бокс/MMA/UFC

Появилось фото судейских записок после боя Хабиб НурмагомедовДжастин Гейджи на UFC 254.

Нурмагомедов победил Гейджи треугольников во втором раунде.

Однако после первого раунда Хабиб проигрывал Гейджи. Двое из трех судей отдали победу американцу – 10-9, 9-10, 10-9.

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