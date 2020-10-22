Хабиб проигрывал Гейджи после первого раунда

Появилось фото судейских записок после боя Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи на UFC 254.
Нурмагомедов победил Гейджи треугольников во втором раунде.
Однако после первого раунда Хабиб проигрывал Гейджи. Двое из трех судей отдали победу американцу – 10-9, 9-10, 10-9.
Two judges had Gaethje winning the first round against Khabib. #UFC254 pic.twitter.com/ASdtUSOPUr— Marc Raimondi (@marc_raimondi) October 24, 2020
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