Сергей Харитонов нокаутировал Дэнни Уильямса во 2-м раунде

Теги Дэнни Уильямс MMA Сергей Харитонов бокс Бокс/MMA/UFC

В подмосковных Химках завершился вечер бокса, в главном событии которого известный боец MMA Сергей Харитонов дебютировал в профессионалах.

Соперником Харитонова был 47-летний, который в 2004 году нокаутировал Майка Тайсона.

В первом раунде Уильямс побывал в нокдауне, а во втором рефери остановил поединок, так как Дэнни находился в плывущем состоянии. 

Боец MMA Харитонов в 40 лет дебютирует в профессиональном боксе. Его соперник вырубал Тайсона еще в 2004-м

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