Сергей Харитонов нокаутировал Дэнни Уильямса во 2-м раунде

В подмосковных Химках завершился вечер бокса, в главном событии которого известный боец MMA Сергей Харитонов дебютировал в профессионалах.

Соперником Харитонова был 47-летний, который в 2004 году нокаутировал Майка Тайсона.

В первом раунде Уильямс побывал в нокдауне, а во втором рефери остановил поединок, так как Дэнни находился в плывущем состоянии.

