Сергей Харитонов нокаутировал Дэнни Уильямса во 2-м раунде

В подмосковных Химках завершился вечер бокса, в главном событии которого известный боец MMA Сергей Харитонов дебютировал в профессионалах.

Соперником Харитонова был 47-летний, который в 2004 году нокаутировал Майка Тайсона.

В первом раунде Уильямс побывал в нокдауне, а во втором рефери остановил поединок, так как Дэнни находился в плывущем состоянии.

What the actual hell is this? pic.twitter.com/sIE8bVy4hx — Jim Edwards (@MMA_Jim) September 11, 2020

Боец MMA Харитонов в 40 лет дебютирует в профессиональном боксе. Его соперник вырубал Тайсона еще в 2004-м