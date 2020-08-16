На яхту к Конору прибыли допинг-офицеры. В июне он завершил карьеру

Теги допинг UFC MMA полусредний вес (MMA) Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор сообщил, что к нему на яхту прибыли допинг-офицеры Американского антидопингового агентства для забора анализов.

«Что здесь происходит, UFC? USADA этим утром прибыло на мою яхту для тестирования.

Я же завершил карьеру, парни! А хотя продолжайте, я позволю им протестировать меня.

У меня все естественно. Завтра меня ждет путешествие на 180 километров», – сказал Макгрегор.

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