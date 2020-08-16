На яхту к Конору прибыли допинг-офицеры. В июне он завершил карьеру

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор сообщил, что к нему на яхту прибыли допинг-офицеры Американского антидопингового агентства для забора анализов.
«Что здесь происходит, UFC? USADA этим утром прибыло на мою яхту для тестирования.
Я же завершил карьеру, парни! А хотя продолжайте, я позволю им протестировать меня.
У меня все естественно. Завтра меня ждет путешествие на 180 километров», – сказал Макгрегор.
What’s going on here @ufc? USADA have just arrived to my yacht this morning for testing?— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 11, 2020
I’ve retired guys!
But go on then, I’ll allow them test me. It’s all natural here baby!
Forever and always, God Bless 🙏
180km across the Mediterranean Sea tomorrow! LET’S GO!! pic.twitter.com/xjk0wvci0n
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