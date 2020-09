На яхту к Конору прибыли допинг-офицеры. В июне он завершил карьеру

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах сообщил, что к нему на яхту прибыли допинг-офицеры Американского антидопингового агентства для забора анализов.

«Что здесь происходит, UFC? USADA этим утром прибыло на мою яхту для тестирования.

Я же завершил карьеру, парни! А хотя продолжайте, я позволю им протестировать меня.

У меня все естественно. Завтра меня ждет путешествие на 180 километров», – сказал Макгрегор.

What’s going on here @ufc? USADA have just arrived to my yacht this morning for testing?

I’ve retired guys!

But go on then, I’ll allow them test me. It’s all natural here baby!

Forever and always, God Bless 🙏

180km across the Mediterranean Sea tomorrow! LET’S GO!! pic.twitter.com/xjk0wvci0n