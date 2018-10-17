Петр Ян и Жозе Альдо показали одинаковый вес в преддверии титульного боя на UFC 251

В Абу-Даби на «Бойцовском острове» состоялась церемония взвешивания участников UFC 251.
Российский боец Петр Ян уложился в рамки легчайшего веса, показав на весах 61,2 кг. Его соперник Жозе Альдо показал такой же вес (61,2).
Бой Ян – Альдо состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На кону будет пояс в легчайшем весе.
NO MERCY 🇷🇺 @PetrYanUFC is confirmed for his date with gold.#InAbuDhabi @VisitAbuDhabi #UFC251 pic.twitter.com/HdSu2ydyQl— UFC (@ufc) July 10, 2020
«Вы готовы к войне или будете бегать как девчонки?» Петр Ян – один из самых дерзких бойцов UFC