Петр Ян и Жозе Альдо показали одинаковый вес в преддверии титульного боя на UFC 251

В Абу-Даби на «Бойцовском острове» состоялась церемония взвешивания участников UFC 251.

Российский боец Петр Ян уложился в рамки легчайшего веса, показав на весах 61,2 кг. Его соперник показал такой же вес (61,2).

Бой Ян – Альдо состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На кону будет пояс в легчайшем весе.

NO MERCY 🇷🇺 @PetrYanUFC is confirmed for his date with gold.#InAbuDhabi @VisitAbuDhabi #UFC251 pic.twitter.com/HdSu2ydyQl