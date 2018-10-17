Петр Ян и Жозе Альдо показали одинаковый вес в преддверии титульного боя на UFC 251

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В Абу-Даби на «Бойцовском острове» состоялась церемония взвешивания участников UFC 251.

Российский боец Петр Ян уложился в рамки легчайшего веса, показав на весах 61,2 кг. Его соперник Жозе Альдо показал такой же вес (61,2).

Бой Ян – Альдо состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На кону будет пояс в легчайшем весе.

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