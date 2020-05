Хабиб о Коноре на UFC 229: «Ты был таким милым в ту ночь»

Чемпион UFC в легком весе ответил на оскорбительные высказывания со стороны экс-чемпиона UFC в двух дивизионах .

Нурмагомедов вспомнил бой с Конором на турнире UFC 229.

«Да, мы помним тебя. Ты был таким милым в ту ночь. Будь таким же, не будь подделкой», – сказал Хабиб.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

Yes, we remember you, you was so nice that night, be same, don’t be fake. pic.twitter.com/SOcLb5jjKX