Самолет с Тайсоном Фьюри совершил экстренную посадку: «Я жутко испугался»

Тайсон Фьюри рассказал, что самолет, на котором он путешествовал, был вынужден совершить экстренную посадку.

«Мы пролетели 100 миль, и капитан подошел ко мне: «Мы должны развернуть самолет, потому что есть проблема с одним из крыльев, нужно вернуться назад».

Я жутко испугался», – сказал бывший чемпион мира Тайсон Фьюри .

12 августа Фьюри исполнилось 37 лет. В последних двух боях он проиграл решением судей Александру Усику, после чего завершил карьеру.

