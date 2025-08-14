Самолет с Тайсоном Фьюри совершил экстренную посадку: «Я жутко испугался»
Тайсон Фьюри рассказал, что самолет, на котором он путешествовал, был вынужден совершить экстренную посадку.
«Мы пролетели 100 миль, и капитан подошел ко мне: «Мы должны развернуть самолет, потому что есть проблема с одним из крыльев, нужно вернуться назад».
Я жутко испугался», – сказал бывший чемпион мира Тайсон Фьюри.
12 августа Фьюри исполнилось 37 лет. В последних двух боях он проиграл решением судей Александру Усику, после чего завершил карьеру.
