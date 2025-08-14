Тренер Итаумы: «Усик еще не дрался с таким бойцом, как Мозес»
Тренер Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO) высказался о возможном бое с Александром Усиком.
«Я думаю, что это выигрышный вариант для всех. Ты получаешь шанс сразиться с лучшим бойцом поколения, если не лучшим в истории в этом весе.
Мозес еще не дрался с таким бойцом, как Усик. Но я не думаю, что Усик дрался с таким бойцом, как Мозес», – сказал тренер Итаумы Бен Дэвисон.
Мозес Итаума проведет бой с Диллианом Уайтом 16 августа.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fightnews.com
