1

Арман Царукян: «Моя цель – стать величайшим бойцом в мире. Буду ждать Махачева в легком весе»

Арман Царукян рассказал, что все еще хочет подраться с Исламом Махачевым.

«Когда стану чемпионом, хочу проводить защиты титулы так часто, насколько возможно.

Моя цель – стать величайшим бойцом в мире. Мои старания должны окупиться. Буду ждать Махачева в легком весе», – сказал боец UFC Арман Царукян.

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Арман Царукян: «Если бы мог выбирать, подрался бы с Махачевым. Сейчас хочу бой с Гейджи»

