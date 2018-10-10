Тони Фергюсон: «К черту Хабиба! Я защищаю свой пояс в третий раз, и этот пояс – настоящий, чемпионский»

Американский боец Тони Фергюсон ответил на вопрос о бое с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Хабибу и Конору Макгрегору нужно заканчивать.
Хочу ли я все-таки подраться с Хабибом? Не хочу сейчас говорить об этом, так как сосредоточен лишь на предстоящем турнире UFC 249.
К черту Хабиба! Я защищаю свой пояс в третий раз, и этот пояс – настоящий, чемпионский», – сказал Фергюсон.
9 мая на UFC 249 Фергюсон проведет бой с Джастином Гэтжи за временный титул в легком весе.
Олег Тактаров: «Гэтжи – стойкий парень, а Фергюсон – возрастной боец»
Фергюсон стал звездой после отборочного шоу в UFC: там он психовал, дрался с друзьями по команде, но вырубал всех соперников