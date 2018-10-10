Тони Фергюсон: «К черту Хабиба! Я защищаю свой пояс в третий раз, и этот пояс – настоящий, чемпионский»

Американский боец ответил на вопрос о бое с чемпионом UFC в легком весе .

«Хабибу и нужно заканчивать.

Хочу ли я все-таки подраться с Хабибом? Не хочу сейчас говорить об этом, так как сосредоточен лишь на предстоящем турнире UFC 249.

К черту Хабиба! Я защищаю свой пояс в третий раз, и этот пояс – настоящий, чемпионский», – сказал Фергюсон.

9 мая на UFC 249 Фергюсон проведет бой с за временный титул в легком весе.

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Фергюсон стал звездой после отборочного шоу в UFC: там он психовал, дрался с друзьями по команде, но вырубал всех соперников