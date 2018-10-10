Конор о Хабибе: «Ты – абсолютное позорище. Суетливая прячущаяся крыса»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах обратился к чемпиону промоушена в легком весе .

«Хабиб, ты – абсолютное позорище. Суетливая прячущаяся крыса, как обычно. Об этом я уже говорил много раз. Мы видели это много раз.

Особенно это было подтверждено через то стекло в автобусе, что и так всегда было известно.

«Без комментариев», смешно. Ты – позор реальных боев», – заявил Макгрегор.

Гэтжи – следующий соперник Хабиба. Он виртуозно побил Фергюсона, но этого прогресса мало

Хабиб о бое Фергюсон – Гэтжи: «Без комментариев»