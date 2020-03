На 248 состоялся со-главный бой вечера между чемпионкой минимального дивизиона Вэйли Чжан и .

Чжан победила Енджейчик раздельным решением судей – 47-48, 48-47, 48-47.

Zhang Weili and Joanna Jędrzejczyk just staged the best women’s bout of all time, nay one of the best you’ll ever see in any damn context. We are truly blessed. 🙏 pic.twitter.com/FuHp3XW43c