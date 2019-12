Теофимо Лопес нокаутировал Ричарда Комми и стал чемпионом мира в легком весе

В Нью-Йорке на арене Madison Square Garden в рамках андеркарда Теренс Кроуфорд – Эгидиюс Каваляускас Теофимо Лопес стал чемпионом мира в легком весе, победив уже экс-чемпиона IBF Ричарда Комми.

Лопес нокаутировал Комми во втором раунде. Следующий соперник для него – чемпион WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко.

Teofimo Lopez is the BEST prospect out of Haney and maybe even Shakur. That boy is the truth!! #CrawfordMachine #andthenew #CrawfordKavaliauskas #boxing #BOXINGNEWS #HeismanTrophy pic.twitter.com/FcpdGYJGPz