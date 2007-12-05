Шеф-повар Salt Bae: «Я готов драться с Хабибом и Конором»

Турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, более известный как Salt Bae, сообщил, что готов подраться с чемпионом UFC в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Макгрегор, Хабиб, кто-угодно, я готов. Я очень уважаю их, но однажды, если они вызовут меня – я готов драться», – заявил Гекче.
Salt Bae wants to fight @TheNotoriousMMA and @TeamKhabib... 👊— SPORTbible (@sportbible) 3 грудня 2019 р.
Stick to cooking mate... 😂 pic.twitter.com/gHILILc0i6
Гекче знаменит особенным стилем солить и нарезать мясо.
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