Шеф-повар Salt Bae: «Я готов драться с Хабибом и Конором»

Турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, более известный как Salt Bae, сообщил, что готов подраться с чемпионом в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях .

«Макгрегор, Хабиб, кто-угодно, я готов. Я очень уважаю их, но однажды, если они вызовут меня – я готов драться», – заявил Гекче.

Salt Bae wants to fight @TheNotoriousMMA and @TeamKhabib... 👊



Stick to cooking mate... 😂 pic.twitter.com/gHILILc0i6