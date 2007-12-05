Шеф-повар Salt Bae: «Я готов драться с Хабибом и Конором»

Турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, более известный как Salt Bae, сообщил, что готов подраться с чемпионом в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях .

«Макгрегор, Хабиб, кто-угодно, я готов. Я очень уважаю их, но однажды, если они вызовут меня – я готов драться», – заявил Гекче.

Гекче знаменит особенным стилем солить и нарезать мясо.

Хабиб поспорил с Кормье насчет Конора. Американец перечислил достижения Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов: «Конор бегал от Хабиба, а теперь бегает от Махачева. Мы его достанем»