Хабиб: «Конор – идиот. На идиотов мы не обращаем внимание»

Чемпион UFC в легком весе сообщил, что на данный момент не заинтересован в реванше с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах .

«Еще раз скажу: Макгрегор должен заслужить реванш. Три года прошло с момента его последней победы. Пошел уже четвертый год.

Чтобы драться за титул, мне нужно было выиграть 10 боев подряд в UFC. Это еще не считая 16 побед за пределами UFC.

В каждом бою я зарабатывал это не своим языком, а своими действиями. Вот где мы разные. Он говорит об этом, я просто делаю это. Просто говорить – это одно, но когда доходит до дела, он совершенно другой.

Конор – идиот. Мы не обращаем внимание на идиотов», – сказал Хабиб.

Нурмагомедов и Макгрегор провели поединок на UFC 229 в октябре прошлого года. Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде.

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