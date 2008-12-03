Абдулманап Нурмагомедов: «Конор бегал от Хабиба, а теперь бегает от Махачева. Мы его достанем»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что Ислам Махачев может провести бой против бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях .

«Ислам сейчас готов драться с любым соперником из топ-10 легкого веса UFC. И если он одержит досрочную победу, станет претендентом на чемпионский пояс.

У Махачева есть возможность встретиться даже с Конором, если он окажется сильнее Дональда Серроне. Почему нет? Раньше они бегали от Хабиба, теперь бегают от Ислама. Ничего нового для меня в этом нет, но мы все равно их достанем.

Кто предпочтительнее, Дональд или Конор? Да мы и того и другого переведем в партер на третьей минуте. Разницы нет. Они ведь ударники, а у Ислама большой багаж борьбы. Но он может и в стойке подраться, у него очень хороший грэпплинг.

Его победа над обоими кажется мне реальной. Когда я вижу соперника, я думаю, как его достать и что с ним делать», – рассказал Нурмагомедов.

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