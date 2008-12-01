Ариэль Хельвани: «Конор хочет победить Хабиба в Москве и заткнуть всех»

Инсайдер телеканала ESPN Ариэль Хельвани рассказал о планах бывшего чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора на следующий год.

«Итак, план Конора состоит в том, чтобы драться три раза в следующем году.

Он не делал этого более трех лет. Это довольно сложная цель, но ирландец считает, что когда он активен, то не отвлекается. Он не будет попадать в неприятности, а будет сфокусирован на боях.

Люди говорят мне, что не видели его таким сосредоточенным в течение очень долгого времени. Мне сообщают, что он рано ложится спать, рано просыпается. Он хочет доказать всем критикам, что они ошибаются.

Первый бой – 18 января. Он хотел драться в декабре, но промоушен не предоставил ему такой возможности, поэтому он будет драться в начале года. Затем он хочет вернуться к весне или лету.

Возможно, это будет бой против Масвидаля или Диаса. Возможно, именно поэтому бой с Серроне будет в рамках полусреднего веса, чтобы он держался в рамках этой весовой категории.

В конце года Конор хочет подраться с Хабибом в Москве, если Нурмагомедов будет чемпионом. Он хочет исправить ошибки, которые допустил в первом бою.

Макгрегор надеется выиграть два боя, взять титул и всех заткнуть», – сказал Хельвани.

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