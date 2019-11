💥 Яркий нокаут в бою Пейдж – Мелилло на Bellator Лондон

В главном бою Bellator Лондон встретились полусредневесы и Джованни Мелилло.

Поединок закончился уже в первом раунде: Пейдж мощно пробил навстречу и нокаутировал соперника.

No one makes squash matches look as good as Michael «Venom» Page. Down goes Giovanni Melillo in round one. #BellatorLondon pic.twitter.com/PgGhDd1nve