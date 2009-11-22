Хабиб: «Федор Емельяненко – лучший боец в истории ММА»

Чемпион UFC в легком весе назвал тяжеловеса Bellator Федора Емельяненко лучшим бойцом в истории ММА.

«В UFC номер один – Жорж Сен-Пьер, он был чемпионом как в клетке, так и снаружи.

На втором месте – Джон Джонс, на третьем – Деметриус Джонсон, который 11 раз защищал титул.

Но вне UFC и вообще в ММА на первом месте Федор Емельяненко», – заявил Нурмагомедов.

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