Хабиб: «Федор Емельяненко – лучший боец в истории ММА»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал тяжеловеса Bellator Федора Емельяненко лучшим бойцом в истории ММА.
«В UFC номер один – Жорж Сен-Пьер, он был чемпионом как в клетке, так и снаружи.
На втором месте – Джон Джонс, на третьем – Деметриус Джонсон, который 11 раз защищал титул.
Но вне UFC и вообще в ММА на первом месте Федор Емельяненко», – заявил Нурмагомедов.
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