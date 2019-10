📹Опубликовано видео жуткой аварии боксера Спенса

В интернете опубликована видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент ДТП с участием чемпиона WBC и IBF в полусреднем весе .

Накануне ночью в Далласе боксер не справился с управлением автомобиля «Феррари», на большой скорости выехав за пределы проезжей части. Спортсмен был не пристегнут ремнем безопасности и вылетел из машины.

#BREAKING Exclusive video from a nearby security camera shows the crash that injured Championship Boxer Errol Spence Jr when he lost control of his Ferrari and it rolled multiple times ejecting him. Fortunately he survived and expected to be ok pic.twitter.com/2Z1xh9DDiA