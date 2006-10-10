Эррол Спенс попал в ДТП в Далласе. Боксер находится в реанимации

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе накануне в Далласе попал в ДТП.

Сообщается, что в 02.53 ночи по местному времени Спенс резко повернул управляемую им «Феррари» влево, после чего машина несколько раз перевернулась. Причина аварии в настоящее время не установлена.

Boxer Errol Spence Jr involved in serious car accident in Dallas #ErrolSpence #boxing pic.twitter.com/3pHjsrjmME — The 220 Podcast (@The220Podcast) 10 жовтня 2019 р.

Боксер не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому его выбросило из автомобиля. Спенс был доставлен в один из госпиталей Далласа в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.

За несколько часов до инцидента Эррол выкладывал видео в инстаграм из ночного клуба.

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