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Эррол Спенс попал в ДТП в Далласе. Боксер находится в реанимации

Теги происшествия полусредний вес бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс накануне в Далласе попал в ДТП.

Сообщается, что в 02.53 ночи по местному времени Спенс резко повернул управляемую им «Феррари» влево, после чего машина несколько раз перевернулась. Причина аварии в настоящее время не установлена. 

Боксер не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому его выбросило из автомобиля. Спенс был доставлен в один из госпиталей Далласа в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.

За несколько часов до инцидента Эррол выкладывал видео в инстаграм из ночного клуба. 

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