Эррол Спенс попал в ДТП в Далласе. Боксер находится в реанимации

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс накануне в Далласе попал в ДТП.
Сообщается, что в 02.53 ночи по местному времени Спенс резко повернул управляемую им «Феррари» влево, после чего машина несколько раз перевернулась. Причина аварии в настоящее время не установлена.
Boxer Errol Spence Jr involved in serious car accident in Dallas #ErrolSpence #boxing pic.twitter.com/3pHjsrjmME— The 220 Podcast (@The220Podcast) 10 жовтня 2019 р.
Боксер не был пристегнут ремнем безопасности, поэтому его выбросило из автомобиля. Спенс был доставлен в один из госпиталей Далласа в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.
За несколько часов до инцидента Эррол выкладывал видео в инстаграм из ночного клуба.
Эррол Спенс победил Шона Портера и завоевал титулы WBC и IBF в полусреднем весе