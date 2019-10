Эррол Спенс попал в ДТП в Далласе. Боксер находится в реанимации

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе накануне в Далласе попал в ДТП.

Сообщается, что в 02.53 ночи по местному времени Спенс резко повернул управляемую им «Феррари» влево, после чего машина несколько раз перевернулась. Причина аварии в настоящее время не установлена.

Boxer Errol Spence Jr involved in serious car accident in Dallas #ErrolSpence #boxing pic.twitter.com/3pHjsrjmME