Эррол Спенс победил Шона Портера и завоевал титулы WBC и IBF в полусреднем весе

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Staples Center» завершился вечер профессионального бокса, в главном бою которого чемпион IBF в полусреднем весе победил чемпиона WBC в полусреднем дивизионе Шона Портера раздельным решением судей.

What. A. Punch. 😵@ErrolSpenceJr knocked down Porter in the 11th with this HUGE left hook to the chin en route to a split decision victory! #SpencePorter pic.twitter.com/41blsioONV