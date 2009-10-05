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Экс-тренеру Кличко и Усика сломали лицевую кость во время взвешивания

Теги Владимир Кличко происшествия Александр Усик Кларисса Шилдс Джеймс Али Башир бокс Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Клинте (штат Мичиган, США) абсолютная чемпионка мира в среднем весе Кларисса Шилдс должна была провести поединок против Иваны Хабазин из Хорватии.

Однако этот бой был отменен из-за нападения на тренера Хабазин – Джеймса Али Башира.

Во время процедуры взвешивания 68-летний американский тренер вступил в словесную перепалку с представителем команды Шилдс.

На видео видно, что окровавленный Башир неподвижно лежит на полу. Вскоре стало известно, что у тренера перелом лицевой кости.

Полиция уже задержала подозреваемого. Его имя не разглашается.

Башир известен работой с экс-чемпионом мира в тяжелом весе Владимиром Кличко и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

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