Экс-тренеру Кличко и Усика сломали лицевую кость во время взвешивания

Сегодня в Клинте (штат Мичиган, США) абсолютная чемпионка мира в среднем весе Кларисса Шилдс должна была провести поединок против Иваны Хабазин из Хорватии.
Однако этот бой был отменен из-за нападения на тренера Хабазин – Джеймса Али Башира.
Во время процедуры взвешивания 68-летний американский тренер вступил в словесную перепалку с представителем команды Шилдс.
На видео видно, что окровавленный Башир неподвижно лежит на полу. Вскоре стало известно, что у тренера перелом лицевой кости.
Полиция уже задержала подозреваемого. Его имя не разглашается.
Башир известен работой с экс-чемпионом мира в тяжелом весе Владимиром Кличко и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.
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