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UFC 243: Роберт Уиттакер перевесил Исраэля Адесанью

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья UFC 243 Бокс/MMA/UFC

В Мельбурне состоялась официальная церемония взвешивания основных участников турнира UFC 243.

В главном поединке вечера чемпион промоушена в среднем весе Роберт Уиттакер будет отстаивать титул в бою против временного чемпиона Исраэля Адесаньи.

Вес Исраэля – 83, 4 кг, тогда как Роберт оказался тяжелее – 83, 9 кг.

Напомним, что бой Уиттакер – Адесанья состоится завтра утром в Мельбурне на арене «Marvel Stadium».

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