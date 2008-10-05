UFC 243: Роберт Уиттакер перевесил Исраэля Адесанью

В Мельбурне состоялась официальная церемония взвешивания основных участников турнира UFC 243.
В главном поединке вечера чемпион промоушена в среднем весе Роберт Уиттакер будет отстаивать титул в бою против временного чемпиона Исраэля Адесаньи.
Вес Исраэля – 83, 4 кг, тогда как Роберт оказался тяжелее – 83, 9 кг.
🏆 Middleweight immortality on the line!— UFC (@ufc) 5 жовтня 2019 р.
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Напомним, что бой Уиттакер – Адесанья состоится завтра утром в Мельбурне на арене «Marvel Stadium».
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