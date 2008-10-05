UFC 243: Роберт Уиттакер перевесил Исраэля Адесанью

В Мельбурне состоялась официальная церемония взвешивания основных участников турнира UFC 243.

В главном поединке вечера чемпион промоушена в среднем весе Роберт Уиттакер будет отстаивать титул в бою против временного чемпиона .

Вес Исраэля – 83, 4 кг, тогда как Роберт оказался тяжелее – 83, 9 кг.

Напомним, что бой Уиттакер – Адесанья состоится завтра утром в Мельбурне на арене «Marvel Stadium».

Роберт Уиттакер: «Хочу втянуть Адесанью в войну из пяти раундов»

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