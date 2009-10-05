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Взвешивание в Нью-Йорке: Геннадий Головкин тяжелее Сергея Деревянченко

Теги средний вес Геннадий Головкин Сергей Деревянченко бокс Бокс/MMA/UFC

В Нью-Йорке состоялась официальная процедура взвешивания поединка между бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным против Сергея Деревянченко.

Вес Деревянченко составил 72,1 кг, тогда как Головкин оказался несколько тяжелее – 72,2 кг.

Бой Головкин – Деревянченко состоится в ночь на 6 октября в Нью-Йорке. На кону будут стоять вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

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