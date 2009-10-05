Взвешивание в Нью-Йорке: Геннадий Головкин тяжелее Сергея Деревянченко

В Нью-Йорке состоялась официальная процедура взвешивания поединка между бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным против Сергея Деревянченко.
Вес Деревянченко составил 72,1 кг, тогда как Головкин оказался несколько тяжелее – 72,2 кг.
All that’s left to do is fight! 🥊— DAZN USA (@DAZN_USA) 4 жовтня 2019 р.
Watch #GGGDerevyanchenko tomorrow night! 👉 https://t.co/j4BIUf4XnH pic.twitter.com/YPzqE6PnHd
Бой Головкин – Деревянченко состоится в ночь на 6 октября в Нью-Йорке. На кону будут стоять вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.
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