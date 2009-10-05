Взвешивание в Нью-Йорке: Геннадий Головкин тяжелее Сергея Деревянченко

В Нью-Йорке состоялась официальная процедура взвешивания поединка между бывшим чемпионом мира в среднем весе против Сергея Деревянченко.

Вес Деревянченко составил 72,1 кг, тогда как Головкин оказался несколько тяжелее – 72,2 кг.

Бой Головкин – Деревянченко состоится в ночь на 6 октября в Нью-Йорке. На кону будут стоять вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

Деревянченко очень опасен для Головкина: Геннадий ужасен в защите и боится украинца

Тедди Атлас: «Головкин остановит Деревянченко в поздних раундах»