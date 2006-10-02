Тони Фергюсон – Хабибу: «Время кушать тирамису»

Топовый легковес Тони Фергюсон продолжил троллинг чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Боец выложил видео, в котором Хабиб якобы готовит десерт тирамису.

«Я говорил это раньше и скажу это снова. Время для тирамису», – сказал Фегюсон.

Ранее Хабиб утверждал, что не ел данный десерт. Фергюсон должен стать следующим соперником для Нурмагомедова.

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