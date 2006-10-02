Тони Фергюсон – Хабибу: «Время кушать тирамису»

Топовый легковес Тони Фергюсон продолжил троллинг чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Боец выложил видео, в котором Хабиб якобы готовит десерт тирамису.
“I Said It Before & I’ll Say It Again,.. Maaaan I Love Bein’ A Turtle” 🐢 #TiramisuTuesday 👊😂👍 #KhabibTime —> 🍮🍩🍪🍰🎂🧁🥧🥮 # JustSayNo 💯 Champ Shit Only™️ 🇺🇸🏆🇲🇽 #defendorvacate pic.twitter.com/8iksmm8Wwq— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 2 октября 2019 г.
«Я говорил это раньше и скажу это снова. Время для тирамису», – сказал Фегюсон.
Ранее Хабиб утверждал, что не ел данный десерт. Фергюсон должен стать следующим соперником для Нурмагомедова.
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