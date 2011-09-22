Бой Родригеса и Стивенса признан несостоявшимся. На 15-й секунде Яир ткнул в глаз Джереми

В Мехико (Мексика) состоялся турнир UFC Fight Night 159.
В главном поединке вечера встречались полулегковесы Яир Родригес и Джереми Стивенс. Бой был остановлен уже на 15-й секунде.
Родригес открытой ладонью пошел на Стивенса и повредил ему глаз. Рефери остановил бой и дал американцу 5 минут на восстановление. Однако Джереми не смог продолжить поединок, и он был признан несостоявшимся.
После объявления решения болельщики забросали Стивенса попкорном и посторонними предметами.
Mexico is revolting against the MMA Gods. Herb Dean is helpless to the deluge of empty beverages! #UFCMexico pic.twitter.com/H7a6oJWS1D— Kyle Johnson (@VonPreux) 22 сентября 2019 г.