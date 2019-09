Бой Родригеса и Стивенса признан несостоявшимся. На 15-й секунде Яир ткнул в глаз Джереми

В Мехико (Мексика) состоялся турнир 159.

В главном поединке вечера встречались полулегковесы Яир Родригес и . Бой был остановлен уже на 15-й секунде.

Родригес открытой ладонью пошел на Стивенса и повредил ему глаз. Рефери остановил бой и дал американцу 5 минут на восстановление. Однако Джереми не смог продолжить поединок, и он был признан несостоявшимся.

После объявления решения болельщики забросали Стивенса попкорном и посторонними предметами.

Mexico is revolting against the MMA Gods. Herb Dean is helpless to the deluge of empty beverages! #UFCMexico pic.twitter.com/H7a6oJWS1D