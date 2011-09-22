Реклама 18+
Реклама 18+

Бой Родригеса и Стивенса признан несостоявшимся. На 15-й секунде Яир ткнул в глаз Джереми

Теги UFC MMA Джереми Стивенс Яир Родригес UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

В Мехико (Мексика) состоялся турнир UFC Fight Night 159.

В главном поединке вечера встречались полулегковесы Яир Родригес и Джереми Стивенс. Бой был остановлен уже на 15-й секунде.

Родригес открытой ладонью пошел на Стивенса и повредил ему глаз. Рефери остановил бой и дал американцу 5 минут на восстановление. Однако Джереми не смог продолжить поединок, и он был признан несостоявшимся.

После объявления решения болельщики забросали Стивенса попкорном и посторонними предметами.

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья