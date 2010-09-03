Усик официально дебютирует в тяжелом весе против Тайрона Спонга 12 октября в Чикаго

32-летний украинский боксер (16-0-0, 12 KO) официально дебютирует в тяжелом весе в поединке с 33-летним голландцем (13-0, 12 КО).

Поединок Усика и Спонга состоится 12 октября в Чикаго (США). Бой будет транслироваться стримминоговой компанией DAZN.

Спонг в последнем поединке 31 августа нокаутировал эквадорца Джейсона Минду (14-1-1, 8 КО).

Ранее планировался бой Усика с 38-летним камерунским тяжеловесом Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО), но он не состоялся из-за смены последним промоутерской компании.

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