Усик официально дебютирует в тяжелом весе против Тайрона Спонга 12 октября в Чикаго

32-летний украинский боксер (16-0-0, 12 KO) официально дебютирует в тяжелом весе в поединке с 33-летним голландцем (13-0, 12 КО).

Поединок Усика и Спонга состоится 12 октября в Чикаго (США). Бой будет транслироваться стримминоговой компанией DAZN.

Official! @usykaa v @Tyrone_spong October 12 @wintrustarena live on @dazn_usa – Undisputed Cruiserweight champ makes his highly anticipated heavyweight debut against @worldboxingorg no.4 in the Windy City! @skysportsboxing 🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/rm0cPjwUPY