Конор признался, что нанес Хабибу запрещенный удар коленом: «Мне все сошло с рук»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что во время боя с Хабибом Нурмагомедовым нанес запрещенный удар.

«Рефери Хербу Дину следовало тогда проверить глазницу Хабиба, когда я врезал коленом в партере. Я с положения защиты в маунте зарядил со всей силы ему в глазницу. Но я тогда продемонстрировал изобретательность, и мне все сошло с рук», – написал Конор в твиттере.

Потом ирландец опубликовал фото с первого раунде боя с Хабибом и начал оскорблять россиянина.

«Поднимай в стойку. Ссыкливый боец. Паника, паника. Мы все видели, как ты паниковал в том автобусе», – отметил Макгрегор.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом и защитил чемпионский пояс.

Herb my man he’s tryna sniff my jock strap here it’s fucking round 1. Stand this shit up.

Pussy fighter. Panic panic.

We all saw you panic shit yourself on the back of that bus.

Riddled in panic.

I might actually be the Riddler instead. pic.twitter.com/6jmNg6sR4F