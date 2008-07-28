Конор признался, что нанес Хабибу запрещенный удар коленом: «Мне все сошло с рук»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что во время боя с Хабибом Нурмагомедовым нанес запрещенный удар.
«Рефери Хербу Дину следовало тогда проверить глазницу Хабиба, когда я врезал коленом в партере. Я с положения защиты в маунте зарядил со всей силы ему в глазницу. Но я тогда продемонстрировал изобретательность, и мне все сошло с рук», – написал Конор в твиттере.
Потом ирландец опубликовал фото с первого раунде боя с Хабибом и начал оскорблять россиянина.
«Поднимай в стойку. Ссыкливый боец. Паника, паника. Мы все видели, как ты паниковал в том автобусе», – отметил Макгрегор.
В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом и защитил чемпионский пояс.
Herb my man he’s tryna sniff my jock strap here it’s fucking round 1. Stand this shit up.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 28 июля 2019 г.
Pussy fighter. Panic panic.
We all saw you panic shit yourself on the back of that bus.
Riddled in panic.
I might actually be the Riddler instead. pic.twitter.com/6jmNg6sR4F
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