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Конор признался, что нанес Хабибу запрещенный удар коленом: «Мне все сошло с рук»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что во время боя с Хабибом Нурмагомедовым нанес запрещенный удар.

«Рефери Хербу Дину следовало тогда проверить глазницу Хабиба, когда я врезал коленом в партере. Я с положения защиты в маунте зарядил со всей силы ему в глазницу. Но я тогда продемонстрировал изобретательность, и мне все сошло с рук», – написал Конор в твиттере.

Потом ирландец опубликовал фото с первого раунде боя с Хабибом и начал оскорблять россиянина.

«Поднимай в стойку. Ссыкливый боец. Паника, паника. Мы все видели, как ты паниковал в том автобусе», – отметил Макгрегор.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом и защитил чемпионский пояс.

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