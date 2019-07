Олейник попал в больницу после нокаута от Харриса

Российский боец UFC Алексей Олейник (57-13-1) находится в больнице Сан-Антонио после поражения от Уолта Харриса (13-7-1).

«По словам менеджера Авраама Кава, Алексей Олейник в настоящее время находится в местной больнице. Они боятся, что он порвал свои крестообразные связки, но это еще не подтверждено.

Андрей Орловский и Бен Ротвелл, также клиенты Kaва, не были доставлены в больницу», – сообщил журналист Ариэль Хельвани.

Олейник проиграл Харрису на 12-й секунде первого раунда. Россиянин покинул октагон только с помощью других людей.

WALT HARRIS JUST KNOCKED OUT ALEKSEI OLEINIK IN 12 SECONDS!!!!! OLEINIK WAS OUT COLD!!! #UFCSanAntonio pic.twitter.com/QBJjTeRLwo