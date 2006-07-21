Реклама 18+
Реклама 18+

Олейник попал в больницу после нокаута от Харриса

Теги UFC MMA Алексей Олейник Уолт Харрис Бокс/MMA/UFC

Российский боец UFC Алексей Олейник (57-13-1) находится в больнице Сан-Антонио после поражения от Уолта Харриса (13-7-1).

«По словам менеджера Авраама Кава, Алексей Олейник в настоящее время находится в местной больнице. Они боятся, что он порвал свои крестообразные связки, но это еще не подтверждено.

Андрей Орловский и Бен Ротвелл, также клиенты Kaва, не были доставлены в больницу», – сообщил журналист Ариэль Хельвани.

Олейник проиграл Харрису на 12-й секунде первого раунда. Россиянин покинул октагон только с помощью других людей.

Все главные новости про бокс и ММА в твоем фейсбуке – подпишись на «Панчер»

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться