Береговая охрана Испании спасла Владимира Кличко и его семью после пожара на яхте

С экс-чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко едва не случился несчастный случай.

Кличко отдыхал со своей семьей на арендованной яхте на Мальорке. На борту возник пожар, который украинец не смог потушить собственными силами. Отдыхающих спасла береговая охрана Испании. С яхты вытащили четырех человек.

«Будьте осторожны в своих желаниях! Судьба услышала меня, когда я захотел добавить немного адреналина. Наше путешествие на яхте в воскресенье завершилось пожаром.

Семью и друзей эвакуировали береговая охрана и спасатели. Не волнуйтесь, с нами все в порядке», – написал Кличко.

«Мы плыли на лодке из Ибицы на Мальорку. Вода была неспокойной и вдруг начался пожар, когда мы были примерно в 7 морских милях от береговой линии.

Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Мальорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывести всех на берег. Спасибо им всем», – добавил спортсмен в инстаграме.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM