Тайсон Фьюри забил Тома Шварца – видео нокаута

Сегодня ночью в Лас-Вегасе британский тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца.

Рефери зафиксировал победу Фьюри техническим нокаутом во втором раунде.

Это 20-й нокаут в карьере британца. Всего у Фьюри 28 побед при одном ничейном результате.

🔥 @tyson_fury shows why he’s the top heavyweight in boxing #FurySchwarz pic.twitter.com/ykXLWeldyi